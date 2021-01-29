Выпускной в Академии Национальной гвардии Украины: на плацу выстроились сто двадцать четыре офицера

Выпускной в Академии Национальной гвардии Украины. Сто двадцать четыре офицера-выпускника выстроились на плацу академии Национальной гвардии Украины.

В этом году среди офицеров-магистров двенадцать девушек, которые на протяжении всего обучения наравне с парнями выполняли все задания и демонстрировали военную выдержку.

Кристина Бойчук, одна из выпускниц, рассказывает, что еще в 2013 году пошла по контракту в армию, а уже после решила поступить в академию и стать офицером. Девушка собирается продолжить карьеру военнослужащего, ведь она уверена, что сможет быть полезной для своего государства.

Кристина Бойчук, выпускница НАНГУ

Далі військова частина 3018, бригада швидкого реагування, де слугують під Києвом, частина, яка виконує бойові завдання на Сході України. Це напевно, якесь внутрішнє бажання, яке прийшло під час навчання, від розуміння того, що ти можеш бути корисний просто тут і зараз, незважаючи на стать та бажання інших, чи повинен ти тут знаходиться.

А вот одиннадцать офицеров сегодня получили еще и медали за отличную учебу. Тарас, один из медалистов, говорит, что о военной службе мечтал с детства.

Тарас Овчаренко, випускник НАНГУ

Це як сімейна традиція, всі чоловіки в моєму роді були військовими, що прадід який воював ще в Другій Світовій війні, дід, батько всі військовослужбовці.

Эта песня в исполнении офицеров отныне является гимном академии. В прошлом году ее написали выпускники, и теперь она традиционно будет выполняться каждый год.

Но на плацу, кроме выпускников и их командиров, больше никого нет, из-за карантина родные новоиспеченных офицеров не смогли присутствовать на празднике. Поэтому поздравления они принимали от соучеников и преподавателей.

Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Соколовский отметил, что выпускники академии, настоящие специалисты, которые будут незаменимыми на службе.

Сергей Соколовский, начальник Национальной академии Национальной гвардии Украины

Кого ми сьогодні випустили – це офіцери фахівці автомобільно-бронетанкової служби, фахівці служби озброєння, фахівці служб тилу та заступники командирів підрозділів по роботі з особовим складом. В цьому випуску 10 відсотків - це випускники, які пройшли зону ООС, приймали безпосередню участь в бойових діях.

Теперь у выпускников есть время на отдых, а после него их ждет служба в различных подразделениях Национальной гвардии Украины.





Агентство Телевидения Новости