В Харькове СБУ задержала полицейского на взятке в четыре тысячи долларов

Служба безопасности Украины разоблачила оперуполномоченного отдела криминальной полиции одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По предварительным данным следствия, полицейский требовал у местного жителя четыре тысячи долларов. За эту сумму чиновник обещал «решить вопрос» о непривлечении фигуранта уголовного производства к ответственности за мошенничество.

Правоохранители задержали полицейского в частном секторе областного центра во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как отметили в СБУ, операция проводилась совместно со следователем и оперативным подразделениями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Агентство Телевидения Новости