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Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления военного сбора

Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления военного сбора

В 2020 году предприятия, которые обслуживались в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, уплатили в государственный бюджет 542 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщила начальник Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Галина Феденко.

«Индикативный показатель выполнен на 102,1%. Дополнительно на нужды армии поступило 11,3 млн. грн. К тому же увеличились уплата этого сбора по сравнению с 2019 годом на 14 млн. грн., или на 2,6%»,- отметила начальник управления.

В частности, в декабре 2020 года от крупного бизнеса поступило 54 млн. грн. военного сбора, что на 22,5% превышает уплату ноября и на 9,4% больше поступлений декабря прошлого года.

 

Агентство Телевидения Новости

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