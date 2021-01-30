В части домов Харькова нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Шевченковский (ч/с), въезд Ладыгина (ч/с), пер. Ладыгина (ч/с), ул. Муромская (ч/с), ул. Черновицкая (ч/с), пер. Муромский (ч/с), проезд Дунаевского (ч/с), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 9-а, 11-а, ул. Барабашова, 30, ул. Барабашова, 32, 32-а до 20:00 30.01.21 г.

А также:

Московский район:

шоссе Салтовское, 141-в (п. №3, стояк), ул. Дружбы Народов, 228-а (п. №2) до 20:00 30.01.21 г.

Немышлянский район:

пер. Байрона (ч/с) до 20:00 30.01.21 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 26 (стояк) до 20:00 30.01.21 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 30.01.21 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 30.01.21 г.

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