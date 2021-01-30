В Украине выявили 4685 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 685 новых случаев заражения коронавирусом. Были госпитализированы 1 906 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его данным, больше всего заражений в г. Киеве (341), Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Также за 29 января 149 человек умерли, 11 317 - выздоровели.

Всего за сутки было проведено 41 781 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 23 871, методом ИФА - 17 910.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 216 тысяч 278 человек, выздоровели - 1 млн 14 тысяч 658, умерло - 22 тысячи 628, проведено 6 миллионов 232 тысячи 960 тестирований.

Агентство Телевидения Новости