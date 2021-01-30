Китайскую вакцину Sinovac получат те, кому не хватит Pfizer - Ляшко

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что китайскую вакцину от компании Sinovac получат те, кому не хватит препарата от Pfizer. Сначала прививки будут делать медицинским работникам. Об этом чиновник рассказал во время общения с журналистами BBC News Украина.

Препарат компании Pfizer сразу же отправят на мобильные бригады и для вакцинации других медработников.

"Pfizer будет ехать из холодильника с температурой - 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей", - сказал он.

Для того, чтобы вакцинировать врачей и соцработников, Украине необходимо 300 тыс. доз препарата Pfizer.

"Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей", - добавил он.

Агентство Телевидения Новости