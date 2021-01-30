Кровожадный рефери дважды вынуждал, фактически, нокаутированного боксера продолжать бой

Это было зрелищно, но при этом очень рискованно для здоровья проигравшего боксера.

В американском Голливуде (штат Флорида) состоялся вечер бокса. В главном бою за пояс WBA Regular в супертяжелом весе сошлись американцы Тревор Брайан и Бермейн Стиверн.

К 11-му раунду силы покинули 42-летнего Стиверна, и он упал после атаки Брайана. Рефери отсчитал нокдаун и позволил продолжить бой.

Брайан стал добивать Стиверна. Тот во второй раз очень тяжело упал. Казалось, это точно нокаут, однако рефери снова. отсчитал нокдаун, и вновь скомандовал продолжать.

И лишь после очередной серии ударов Брайана рефери "сжалился" на Стиверном и остановил бой, зафиксирорвав технический нокаут.

У Тревара Брайана эта победа стала 21-й в 21 поединке на профессиональном ринге, в том числе 15-я - нокаутом.

Ниже видео нокдаунов и технического нокаута в 11-м раунде.





Агентство Телевидения Новости