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Кровожадный рефери дважды вынуждал, фактически, нокаутированного боксера продолжать бой

Кровожадный рефери дважды вынуждал, фактически, нокаутированного боксера продолжать бой

Это было зрелищно, но при этом очень рискованно для здоровья проигравшего боксера.

В американском Голливуде (штат Флорида) состоялся вечер бокса. В главном бою за пояс WBA Regular в супертяжелом весе сошлись американцы Тревор Брайан и Бермейн Стиверн.

К 11-му раунду силы покинули 42-летнего Стиверна, и он упал после атаки Брайана. Рефери отсчитал нокдаун и позволил продолжить бой.

Брайан стал добивать Стиверна. Тот во второй раз очень тяжело упал. Казалось, это точно нокаут, однако рефери снова. отсчитал нокдаун, и вновь скомандовал продолжать.

И лишь после очередной серии ударов Брайана рефери "сжалился" на Стиверном и остановил бой, зафиксирорвав технический нокаут.

У Тревара Брайана эта победа стала 21-й в 21 поединке на профессиональном ринге, в том числе 15-я - нокаутом.

Ниже видео нокдаунов и технического нокаута в 11-м раунде.


Агентство Телевидения Новости

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