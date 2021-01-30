На Салтовке сгорел BMW

30 января в 4:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки на ул. В. Зубенко, 25.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей горел автомобиль BMW на площади 6 кв.м. Кроме того, пострадали припаркованные рядом автомобили: у КIА Rio занялся моторный отсек, а у Volkswagen Passat В6 повреждена задняя правая фара.

В 05:04 пожар был полностью ликвидирован. Его причина устанавливается.

Агентство Телевидения Новости