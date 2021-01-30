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Степанов объяснил, почему только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19

Степанов объяснил, почему только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине существует проблема с количеством людей, которые готовы к бесплатной вакцинации. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, сейчас только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19.

"38% медицинских работников, работающих в больницах, которые оказывают помощь больным COVID-19, это экстренная медицинская помощь, включая водителей и это мобильные бригады, которые вакцинируются и входят в первый этап", - сказал он.

Министр считает, что такие показатели связаны с тем, что люди без соответствующего образования комментируют вопросы вакцинации.

"Потому что у нас все считают, что вопрос вакцинации обязательно надо прокомментировать. Какой вакциной вакцинироваться, хорошая она или нет. Извините, пожалуйста. Я врач по образованию и не позволяю себе комментировать эти вопросы. У нас есть соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины, когда скажут, что она эффективна и безопасна", – сказал Степанов.

Агентство Телевидения Новости

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