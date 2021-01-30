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В Харькове сгорела маршрутка

В Харькове сгорела маршрутка

Сегодня в 13:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Валдайской. Там на остановке загорелся маршрутный автобус «Богдан».

Как рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области, при возникновении пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.

На момент прибытия пожарных, площадь пожара составляла около 18 кв.м. Уже в 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 полностью ликвидировано.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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