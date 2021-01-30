Боксер-супертяж сломал руку в титульном бою

Боксер, нанеся удар сопернику, не смог скрыть гримасу боли, после чего опустился на колено и сдался.

В Дар-эс-Саламе (Танзания) состоялся боксерский поединок в супертяжелом за региональный пояс WBF International. Дрались танзаниец Шабан Джонго и Шон Миллер из США.

За 55 секунд до конца первого раунда Миллер, ударив, понял, что не в состоянии продолжать бой, поскольку боль в руке нестерпима.

Рефери отсчитал Миллеру нокдаун, и даже сам стал поднимать американского боксера, дабы тот продолжил поединок, но Миллер лишь показывал на свою травму. Как оказалось, у Миллера перелом руки.





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