Чтобы взять кредит на ремонт парка Горького, горсовет заложил девять зданий: перечень

Чтобы взять кредит на реконструкцию парка Горького перед Евро-2012, Харьковский горсовет заложил девять объектов. Как сообщили в ХАЦ, к ним относятся:

1. Нежилое помещение по проспекту Московскому, 96-А, в которой расположен архитектурно-проектный центр (площадь 1057,9 м кв.);

2. Дом Актера по улице Манизера, 3 (919,7 м кв.);

3. Здание детского сада по улице Героев труда, 19-Д (3300 м кв.);

4. Здание БТИ на площади Павловской, 4 (3324 м кв.);

5. Помещения горсовета по улице Квитки-Основьяненко, 7 (4540 м кв.);

6. Гостиница "Аэропорт" по улице Аэрофлотской, 16 (5477,1 м кв.);

7. Дворец спорта на проспекте Петра Григоренко, 2 (площадь более 2300 м кв.);

8. Дом пионеров на Салтовке по проспекту Тракторостроителей, 55 (16 184 м кв.);

9. ККЗ "Украина" по улице Сумской, 35 (площадь 2168 м кв.).

В Харьковском антикоррупционном центре отметили, что на пресс-конференции секретарь горсовета Игорь Терехов отказался назвать журналистам объекты, которые находятся в залоге у банка через кредит, который брался на Парк имени Горького.

Агентство Телевидения Новости