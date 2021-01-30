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Ультрас устроили штурм тренировочной базы футбольной команды

Ультрас устроили штурм тренировочной базы футбольной команды

Акция протеста из-за плохих результатов, демонстриуемых футболистами, вышла, в буквальном смысле, слишком яркой.

Сегодня днем, когда футболисты "Марселя" отдыхали и настраивались на вечерний матч чемпионата Франции проитв "Ренна", несколько сотен ультарс "Марселя" прибыли к тренировочной базе, чтобы выразить неудовольствие тем, что "Марсель" проиграл три последних своих матча французского чемпионата и опустился на 7-е место.

Неудовольствие вылилось во множественный запуск файеров и штурм базы. От пиротехники загорелось дерево у входа на базу.

Штурм продолжался полчаса. Понадобилось вмешательство полиции и пожарных.


Агентство Телевидения Новости

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