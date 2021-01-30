Киевляне занимались сбытом наркотических средств на территории Харькова

Злоумышленники из Киева отправляли по почте или автобусными перевозчиками наркотические вещества в Харьков, где их фасовали и делали «закладки».

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, было установлено, что в состав преступной группы входила женщина, которая жила в арендованных домах в Киевской области. Почтой или автобусными перевозчиками она переправляла в Харьков наркотики, где их получали ее сообщники. Они фасовали наркотики, а потом раскладывали в определенных местах. Адреса «закладок» отправляли поставщику в Киевскую область.

С помощью мобильной связи покупатели связывались с женщиной, которая получала от них деньги, и затем отправляла им SMS сообщение с указанием адресов «закладок».

26 января правоохранители пресекли преступную деятельность. Во время обысков по месту жительства фигурантов на территории Киевской области и города Харькова были изъяты вещества, похожие на наркотическое средство «метадон», деньги, банковские карты, мобильные телефоны. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Поставщица наркотиков задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Киевским судом города Харькова ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одной женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

За совершение преступлений злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас полицейские устанавливают других участников группы.

Агентство Телевидения Новости