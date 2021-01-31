Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 31 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 42 (п. №6, стояк) до 17:00 31.01.21 г.; спуск Бурсацкий, 5, 7, 7/14, ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.21 г.; ул. 23 Августа, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 01.02.21 г.; ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3, стояк) до 20:00 02.02.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 01.02.21 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.02.21 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.21 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 01.02.21 г.

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