На Новых Домах из многоэтажки во время пожара эвакуировали 20 человек, пострадала женщина

В Слободском районе Харькова сегодня рано утром произошел пожар в девятиэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 31 января в 4:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме на улице Танкопия, 6.

На момент прибытия пожарных стало понятно, что огонь охватил одну из комнат квартиры на первом этаже. Там горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

В результате горения образовалось сильное задымление, которое распространилось на верхние этажи дома и грозило отравлением жителям, которые находились в своих квартирах на тех этажах.

Спасатели стали удалять дым с лестничной клетки. После того, как пламя удалось обуздать, а основная часть дыма вышла наружу, спасатели эвакуировали 20 человек на свежий воздух.

Как сообщается, в результате пожара пострадала 62-летняя хозяйка горевшей квартиры.

Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя и получила ожоги лица и рук, но от госпитализации отказалась.

В 4:46 пожар огнеборцы локализовали, в 6:08 ликвидировали.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости