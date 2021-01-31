На Новых Домах из многоэтажки во время пожара эвакуировали 20 человек, пострадала женщина
В Слободском районе Харькова сегодня рано утром произошел пожар в девятиэтажном доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 31 января в 4:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме на улице Танкопия, 6.
На момент прибытия пожарных стало понятно, что огонь охватил одну из комнат квартиры на первом этаже. Там горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.
В результате горения образовалось сильное задымление, которое распространилось на верхние этажи дома и грозило отравлением жителям, которые находились в своих квартирах на тех этажах.
Спасатели стали удалять дым с лестничной клетки. После того, как пламя удалось обуздать, а основная часть дыма вышла наружу, спасатели эвакуировали 20 человек на свежий воздух.
Как сообщается, в результате пожара пострадала 62-летняя хозяйка горевшей квартиры.
Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя и получила ожоги лица и рук, но от госпитализации отказалась.
В 4:46 пожар огнеборцы локализовали, в 6:08 ликвидировали.
Причину его возникновения и ущерб устанавливают.