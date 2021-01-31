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Коронавирус на Харьковщине: за сутки - около двухсот новых случаев, умерли 6 заболеших
В Харьковской области за сутки выявили 192 новых случая заболевания коронавирусом.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 77942 инфицированных COVID-19.
Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1368 человек, за минувшие сутки умерли 6 заболевших.
При этом 69279 заболевших уже выздоровели (333 из них – за прошлые сутки), 7295 человек еще болеют, причем 147 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 280 человек, 7 заболевших умерли.
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