Коронавирус на Харьковщине: за сутки - около двухсот новых случаев, умерли 6 заболеших

В Харьковской области за сутки выявили 192 новых случая заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 77942 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1368 человек, за минувшие сутки умерли 6 заболевших.

При этом 69279 заболевших уже выздоровели (333 из них – за прошлые сутки), 7295 человек еще болеют, причем 147 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 280 человек, 7 заболевших умерли.

Агентство Телевидения Новости