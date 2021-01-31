В Украине за сутки выявили более трех тысяч заболевших COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 3 177 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 января 2021 года. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1960 человек, летальных случаев – 79, выздоровели - 4126 человек",- написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии в Украине достигло 1 219 455 человек, 22 707 заболевших умерли, выздоровели – 1 018 784 инфицированных.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (337), а также в Закарпатской (217), Житомирской (205), Киевской (193) областях и Киеве (215).
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 215 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 71 случай;
Днепропетровская область - 189 случаев;
Донецкая область - 176 случаев;
Житомирская область - 205 случаев;
Закарпатская область - 217 случаев;
Запорожская область - 56 случаев;
Ивано-Франковская область - 337 случаев;
Киевская область - 193 случая;
Кировоградская область - 24 случая;
Луганская область - 25 случаев;
Львовская область - 145 случаев;
Николаевская область - 146 случаев;
Одесская область - 170 случаев;
Полтавская область - 48 случаев;
Ровенская область - 78 случаев;
Сумская область - 121 случай;
Тернопольская область - 110 случаев;
Харьковская область - 192 случая;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев
Черкасская область - 59 случаев;
Черновицкая область - 118 случаев;
Черниговская область - 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее, 31 января в Украине выявили 4 685 новых случаев коронавируса.