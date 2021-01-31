В Украине за сутки выявили более трех тысяч заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 3 177 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 января 2021 года. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1960 человек, летальных случаев – 79, выздоровели - 4126 человек",- написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии в Украине достигло 1 219 455 человек, 22 707 заболевших умерли, выздоровели – 1 018 784 инфицированных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (337), а также в Закарпатской (217), Житомирской (205), Киевской (193) областях и Киеве (215).

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 215 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 71 случай;

Днепропетровская область - 189 случаев;

Донецкая область - 176 случаев;

Житомирская область - 205 случаев;

Закарпатская область - 217 случаев;

Запорожская область - 56 случаев;

Ивано-Франковская область - 337 случаев;

Киевская область - 193 случая;

Кировоградская область - 24 случая;

Луганская область - 25 случаев;

Львовская область - 145 случаев;

Николаевская область - 146 случаев;

Одесская область - 170 случаев;

Полтавская область - 48 случаев;

Ровенская область - 78 случаев;

Сумская область - 121 случай;

Тернопольская область - 110 случаев;

Харьковская область - 192 случая;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область - 7 случаев

Черкасская область - 59 случаев;

Черновицкая область - 118 случаев;

Черниговская область - 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 31 января в Украине выявили 4 685 новых случаев коронавируса.

Агентство Телевидения Новости