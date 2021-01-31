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На Новых Домах во время полицейской погони насмерть сбит пешеход

На Новых Домах во время полицейской погони насмерть сбит пешеход

Сегодня около 7 утра на проспекте Петра Григоренко, 9/1, автомобиль Ford Edge сбил переходившего дорогу мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте, автомобиль с места ДТП скрылся.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, патрульные преследовали Ford, водитель кроссовера не справился с управлением и допустил наезд на пешехода.

Машина, сбившая пешехода, была обнаружена во дворе жилого дома на улице Василия Мельникова, недалеко от места аварии.

Информация о состоянии водителя Ford и обстоятельства ДТП уточняются.

Агентство Телевидения Новости

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