В России проходит митинг с поддержку Навального, задержаны 260 человек (видео)

Сегодня, 31 января, сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России.

Об этом пишет meduza.io.

Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом.

В Москве демонстрантов собирают в полдень на Лубянке и Старой площади, а в Петербурге - на Невском проспекте. Власти объявили митинги незаконными.

Отметим, в российской столице должны закрыть на вход и выход семь центральных станций метрополитена и перекрыть ряд улиц.

Как сообщает rbc.ru, по последней информации уже задержаны не менее 260 человек. В частности, во Владивостоке - 96 человек, в Красноярске - 44, в Новокузнецке - 23, в Новосибирске - 22.

Напомним, 23 января в России прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного в месяц по возвращении в Россию. Он находится под угрозой тюремного заключения.

Во время акций были задержаны 2,6 тыс. Человек в 40 городах.

МИД Украины осудило насилие против российских протестующих.

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