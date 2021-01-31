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Нокдаун и накаут в бою до сих пор небитых супертяжей

Нокдаун и накаут в бою до сих пор небитых супертяжей

Из двух не знавших поражений боксеров-супертяжей после их боя остался один.

В американском Лос-Анджелесе состоялся боксерский поединок между американцами Майклом Коффи и Дармани Роком.

В 3-м раунде Коффи сначала отправил Рока в нокдаун. Рок на счет "9" поднялся и бой был продолжен. Но практически сразу случился нокаут.

У Коффии теперь 12 побед в 12-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 9 - нокаутом. Рок проиграл впервые после 17-ти побед в предыдущих своих боях.


Агентство Телевидения Новости

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