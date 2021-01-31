Под Харьковом люди вышли на протест против повышения коммунальных тарифов: трассу перекрыли (видео)

Сегодня. 31 января, в поселке Высокий снова проходит митинг против повышения коммунальных тарифов.

Об этом сообщается в соцсетях.

Местные жители требуют не повышать тарифы на коммунальные услуги и газ.

В знак протеста люди перекрыли трассу на посту "Высокий".

Напомним, что на Харьковщине, как и по всей Украине, с января 2021 года такие акции проходили уже неоднократно.

Так, 15 января в Харьковской области протестующие перекрыли трассы Харьков-Киев в Песочине и Харьков-Симферополь под Красноградом. В тот же день такие акции состоялись в Харькове, а также в нескольких районах области.





Агентство Телевидения Новости