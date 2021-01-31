Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:46
Просмотров: 32

В Харькове горел частный дом

В Харькове горел частный дом

В Основянском районе Харькова произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 января в 13:48 на номер «101» поступило сообщение о том, что на ул. Заводской, 115 загорелся  частный дом.

Прибывшие на вызов пожарные в ходе разведки установили, что площадь пожара составляла около 25 кв.м.

В середине дома горело жилое помещение и крыша над ним, из-под крыши дома вырывалось открытое пламя и черный дым.

В 14:52 пожар локализовали, в 15:58 ликвидировали.

Пострадавших в результате пожара нет.

Причину его возникновения и сумма причиненного ущерба устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 