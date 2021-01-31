Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:05
Просмотров: 151

ВОЗ призывает страны замедлить вакцинацию от COVID-19

ВОЗ призывает страны замедлить вакцинацию от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить свои кампании по вакцинации населения от COVID-19, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в интервью BBC News.

Богатым странам следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату, сказала она.

"Мы просим все страны, которые имеют такую ​​возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе", - заявила Харрис.

Ранее в ВОЗ раскритиковали подход развитых и богатых стран, которые начали скупать гораздо больше доз вакцин, чем необходимо для привития своего населения. В организации такую тенденцию назвали "моральным падением".

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 