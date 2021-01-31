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Водитель, сбивший пешехода на проспекте Петра Григоренко, был пьян: комментарий полиции
Сегодня в 06:20 на проспекте Петра Григоренко, 9/1, был сбит пешеход, который от полученных травм скончался. Автомобиль с места ДТП скрылся.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, автомобиль Ford Edge был найден во дворе жилого дома недалеко от места ДТП. 33-летний водитель задержан. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Погибшему в результате наезда авто пешеходу 57 лет.
Предшествовала ли смертельной аварии полицейская погоня – в полиции не уточнили.
Информация по ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Водитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
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