Водитель, сбивший пешехода на проспекте Петра Григоренко, был пьян: комментарий полиции

Сегодня в 06:20 на проспекте Петра Григоренко, 9/1, был сбит пешеход, который от полученных травм скончался. Автомобиль с места ДТП скрылся.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, автомобиль Ford Edge был найден во дворе жилого дома недалеко от места ДТП. 33-летний водитель задержан. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погибшему в результате наезда авто пешеходу 57 лет.

Предшествовала ли смертельной аварии полицейская погоня – в полиции не уточнили.

Информация по ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Водитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Агентство Телевидения Новости