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Неспортивно. Российский боец напал на соперника из Словении уже после боя

Неспортивно. Российский боец напал на соперника из Словении уже после боя

Скандал на турнире по смешанным единоборствам

В польском Лодзе прошел турнир KSW 58. В бою между Шамилем Мусаевым из России и Уросом Юришичем из Словении по итогам трех раундов Мусаев был решением судей признан победителем.

После объявления судейского вердикта команда Юришича была не согласна с таким решением. Началась перепалка с командой Мусаева.

А затем случился незапланированный 4-й раунд – Мусаев завалил Юришича и стал бить. Далее началась массовая потасовка.

Руководство KSW заявило том, что проведет разбирательство и накажет виновных в этом инциденте.


Агентство Телевидения Новости

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