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Столкновение Renault и Mitsubishi на Салтовском шоссе: один из водителей госпитализирован

Столкновение Renault и Mitsubishi на Салтовском шоссе: один из водителей госпитализирован

Сегодня в 14:10 на Салтовском шоссе, 41, столкнулись Renault Espace и Mitsubishi Lancer.

С места ДТП в больницу был доставлен 27-летний водитель Mitsubishi.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что автомобиль Renault (водителю 42 года) выезжал на Салтовское шоссе с территории торгового центра.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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