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В Украине прогнозируют новое подорожание хлеба

В Украине прогнозируют новое подорожание хлеба

В украинских магазинах вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

Отмечается, что причиной роста стоимости продукта стало подорожание электроэнергии и газа. Именно это один из факторов, влияющий на себестоимость, которая изменится на 10-15%. Кроме того, цена премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции вырастет на 20-25%. Причина - увеличение закупочных цен на зерновые.

"Пока от существенного и быстрого роста стоимости хлеба потребителя защищает декларирование цен торговлей", - написал Дорошенко.

По его словам, в правительстве думают, как не допустить подорожания хлеба. Впрочем, через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда это сделают не быстро.

Ранее на украинских рынках подорожала картошка. В западных областях продавцы просят за килограмм 7,8 гривни.

На юге страны ее продают за 8,5 гривни.

В центральных регионах картофель стоит 9,5 гривни за килограмм.

Зато цены на картофель в супермаркетах колеблются от 10 до 12 гривень за килограмм.

 

Агентство Телевидения Новости

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