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Протесты в РФ: более 3 тысяч задержанных, людей избивал ОМОН - СМИ (видео)

Протесты в РФ: более 3 тысяч задержанных, людей избивал ОМОН - СМИ (видео)

Во время воскресных митингов в разных городах РФ задержали более 3 тысяч человек, больше всего – в Москве.

Об этом пишут российские СМИ - РБК, Медуза и ОВД-Инфо.

Напомним, сегодня, 31 января во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Лидером по количеству задержанных является Москва (933). Далее следует Санкт-Петербург (591), а также Красноярск и Владивосток.

Во Владивостоке к задержанным в отделе полиции применяют физическое насилие, стреляют из травматического оружия и бьют электрошокером.

Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.

Жесткие задержания продолжаются и в Петербурге.

ОМОН бьет людей дубинками, с ход пошли электрошокеры. Одному из протестующих после удара током стало плохо, у него начались судороги.

В Челябинске силовики также избивают протестующих, включая пожилых женщин.

У "Матросской тишины" в Москве, где удерживают Навального, задержаны десятки человек. С места отъехали несколько заполненных автозаков.

Также сообщалось, что в Москве сегодня во время акции протеста задержали жену Алексея Навального Юлию.

Агентство Телевидения Новости

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