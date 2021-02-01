COVID-вакцину Украина получит через две недели - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что Украина начнет вакцинацию от COVID-19 в феврале, а первые вакцины поступят в Украину через две недели. Об этом он сказал во время пресс-брифинга в понедельник, 1 февраля.

"Благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения, правительства и президента, наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках первой волны распределения", - сказал Иващенко.

По его словам, получение Украиной 117 тысяч доз вакцины производства компании Pfizer – Biontech уже подтверждено. Ее поставка в Украине начнется через две недели, то есть в середине февраля.

"Также письмом COVAX Министерству здравоохранения были подтверждены поставки и другой вакцины, а именно производства компании AstraZeneca в количестве от 2,1 млн до 2,7 млн доз. Поставка данной вакцины будет осуществляться в течение первого-второго квартале 2021 года", - уточнил Иващенко.

Он отметил, что месяц назад Украина подала техническую заявку на привлечение Украины к первой волне вакцинации с использованием вакцины Pfizer/Biontech. В свою очередь, Украина заверила, что может обеспечить необходимую холодовую цепочку, перевозку и хранение таких вакцин при ультранизких температурах.

Кроме того, как сообщил Иващенко, Украина стала участником глобальной инициативы ВОЗ по вакцинации – GAVI-альянса, в рамках которого предусматривается обеспечение 20% населения Украины вакциной против COVID-19.

В перечне этой инициативы находятся вакцины Pfizer, АstraZeneca, Novavax, Moderna и другие.

Украинский Минздрав также обратится к странам "Большой семерки" и Европейского Союза с просьбой помочь с ранним доступом к вакцинам и их перераспределением.

Агентство Телевидения Новости