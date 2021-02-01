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Чемпионы мира сумели отстоять титул
Впервые в истории финал чемпионата мира по гандболу, равно как и весь турнир, проходил без зрителей.
Чемпионат мира-2021 состоялся в столице Египта - Каире.
В финале встретились сборные Дании и Швеции. После первого тайма было равенство в счете - 13:13, а вот вторую половину матча удачнее отыграли датчане. Они выиграли этот матч 26:24 и стали чемпионами мира.
Мужская гандбольная сборная Дании выиграла "золото" чемпионата мира во второй раз, и при этом второй раз подряд, отстояв чемпионский титул, завоеванный в 2019-м году.
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