Чемпионы мира сумели отстоять титул

Впервые в истории финал чемпионата мира по гандболу, равно как и весь турнир, проходил без зрителей.

Чемпионат мира-2021 состоялся в столице Египта - Каире.

В финале встретились сборные Дании и Швеции. После первого тайма было равенство в счете - 13:13, а вот вторую половину матча удачнее отыграли датчане. Они выиграли этот матч 26:24 и стали чемпионами мира.

Мужская гандбольная сборная Дании выиграла "золото" чемпионата мира во второй раз, и при этом второй раз подряд, отстояв чемпионский титул, завоеванный в 2019-м году.





Агентство Телевидения Новости