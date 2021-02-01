Правительство утвердило порядок компенсации за электроотопление

Кабинет Министров утвердил порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

"Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо", - написал он.

По его словам, "компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения". Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В целом это более 600 000 украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн.

Премьер-министр подчеркнул, что это решение - один из шагов правительства, который позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии.

Агентство Телевидения Новости