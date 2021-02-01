Невероятный камбек, казалось бы, безнадежно проигрывавшей команды

Всё кардинально изменилось за несколько секунд.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Вашингтоном" и "Бруклином" баскетболисты "Бруклина" вели в счете 146:141 за 12,3 секунды до окончания четвертой четверти.

"Вашингтон" отыграл 3 очка дальним попаданием Брэдли Била и тут же набрал еще 3, когда после перехвата Расселл Уэстбрук также отметился дальним попаданием. Так за 4,3 секунды до окончания четверой четверти "Вашингтон" уже вел в счете 147:146, а в итоге победил - 149:146.





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