Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:00
Просмотров: 110

Харьковчанин подрался с иностранцем: полиция открыла уголовное дело

Харьковчанин подрался с иностранцем: полиция открыла уголовное дело

Сообщение о драке между молодыми людьми на улице Бакулина поступило к правоохранителям 31 января в 23:58 из службы «102».

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в результате конфликта телесные повреждения получили 25-летний иностранец и 28-летний харьковчанин. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в том числе предмет, похожий на телескопическую палку и лезвие. Также правоохранители установили личность еще одного участника драки - 19-летнего иностранца, студента одного из харьковских вузов.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 