Харьковчанин подрался с иностранцем: полиция открыла уголовное дело

Сообщение о драке между молодыми людьми на улице Бакулина поступило к правоохранителям 31 января в 23:58 из службы «102».

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в результате конфликта телесные повреждения получили 25-летний иностранец и 28-летний харьковчанин. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в том числе предмет, похожий на телескопическую палку и лезвие. Также правоохранители установили личность еще одного участника драки - 19-летнего иностранца, студента одного из харьковских вузов.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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