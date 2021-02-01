Украина пока не планирует внедрять COVID-паспорта - Ляшко

Украина пока не планирует внедрять COVID-паспорта. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью ТСН.

"Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства. Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, в котором четко прописаны форма и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никакие другие паспорта мы не собираемся внедрять. Мы просто нашу систему здравоохранения переобустроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно предоставить эту форму справки человеку, который будет путешествовать, и, вероятно, какая-то страна введет требование о том, что при пересечении границы нужно предъявить международное свидетельство о вакцинации", - отметил Ляшко.

Он добавил, что эта справка будет бесплатной, впрочем, она не будет обязательной внутри страны.

"100% могу сказать, что такого не будет, пока есть ограниченный доступ к вакцинам. И нынче мы четко понимаем подходы к внедрению или непринятию каких-то справок", - сказал Ляшко.

Он отметил, что необходимо разделять вопрос иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации.

"У нас уже большое количество людей, которые переболели и попали в статистику, есть люди, которые переболели, но их система здравоохранения не увидела, потому что не обратились за медицинской помощью, перенесли легко, не обратились за тестированием. Такие люди есть. И у них есть иммунитет, который образовался в результате болезни. Поэтому внедрение справок и паспортов может привести к разделению людей. Сейчас рассматриваются различные вопросы как на уровне ЕС, так и на уровне ВОЗ, и мы приобщены к этим процессам, поэтому надо принимать решения взвешенно, которые должны учитывать, как защиту и влияние на эпидемию, так и права человека сделать определенные вещи и выбор", - сказал Ляшко.

Агентство Телевидения Новости