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Жуткий вратарский ляп

Жуткий вратарский ляп

Вратарь сыграл, ну, очень неудачно. Причем дважды.

В середине третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Коламбусом" и "Чикаго" счет был ничейным - 1:1. Равновесие изменилось из-за ляпа латвийского голкипера "Коламбуса" Элвиса Мерзликиса. Сначала, покинув ворота, он "подарил" шайбу хоккеисту "Чикаго" Пьюсу Сутеру. Затем, возвращаясь в ворота, Мерзликис умудрился так "обработать" шайбу, брошенную Сутером, что та прошла у вратаря между ног.

Так "Чикаго" вышел вперед 2:1, а в итоге - победил 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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