В испанском доме престарелых вспышка COVID после прививки Pfizer

Все 78 обитателей дома для престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer. Семь из них скончались. Об этом собщает агентство El Periodico.

Все проживающие там пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января. У десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины. Однако, когда их число возросло, постояльцев изолировали в свои комнаты.

Агентство Телевидения Новости