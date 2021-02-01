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«Аталанта» официально представила Коваленко. «Шахтер» выложил видео прощания

«Аталанта» официально представила Коваленко. «Шахтер» выложил видео прощания

24-летний украинский футболист Виктор Коваленко впервые примерил футболку своего нового клуба - итальянской "Аталанты" из Бергамо.

"Аталанта" сегодня представила Коваленко в качестве футболиста своей команды.

По сообщению итальянских СМИ контракт "Аталанты" с Коваленко подписан на 4,5 года. Донецкий "Шахтер" получит за трансфер 700 тысяч евро.

Коваленко выступал за "Шахтер" с 2014-го года.

"Шахтер" выложил видео прощания с Коваленко футболистов, тренерского состава и персонала клуба.


Агентство Телевидения Новости

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