Мело более 12 часов – в Харьковскую область пришла непогода

Снежить на Харьковщине начало примерно в полночь. Как сообщили в службе автомобильных дорог, полторы сотни единиц спецтехники и две сотни рабочих ликвидируют последствия непогоды на дорогах города и области. Водители пригородных маршруток рассказывают, что крайне сложно было ездить утром, однако уже в обед дороги расчистились, благодаря усилиям как снегоуборочной техники, так, собственно, и повышению температуры.

Сергей, водитель пригородной маршрутки:

Сьогодні не тільки мені – усим складно. По началу було напряженіє таке, пробки були утром, снігу було багато. А сейчас все нормалізувалося, вировнялося, стало на свої міста: машини зараз усі уїхали, хто на роботу, а ми їздимо - перевозимо людей.

Игорь, водитель пригородной маршрутки:

Пригород чистится, но плохо. Но мы пока ездим, пока мороза нет. Как мороз будет, мы станем. Важко кермувати, но кермуєм. Больше автобусов не выпускаем и выпускать не будем. Но это просто не выгодно для перевозчика. Солярка капает и все в убытке.

Горожане говорят, что расчищена дорога и тротуарчики у домов неравномерно. Например, в центре города обычно чистят лучше, а вот в спальных районах пройти сложно.

Евгений:

Машины ездят, а вот так – не посыпают. Скользко. Біля магазинів погано почищено, майже не посипано. Тут під цим накритієм нормально.

Тамара:

Чистят. Дело в том, что смысл чистить если идет снег – надо чистить, когда снег закончится. Но чистят, в центре всё чистят.

Анатолий:

- А власне, самі тротуари? – Ніхто не чистить. Оце як сніг падає, ота слякоть, оте все. Хоча ще йти можна. Ще снігу небагато, а як буде більше, тоді да.

Впрочем, в мэрии говорят, дороги всюду проездные, во дворах работают дворники и единственное, что вызывает беспокойство, это резкий перепад температуры, что может привести гололед вроде того, что недавно уже испытывал на прочность как самих харьковчан, так и их авто.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова:

Хочу сказать, что нелегкие погодные условия. Сейчас должен осуществляться переход на плюсовую температуру, плюс дождь. Посыпано песчано-солевой смесью проезжую часть. Проезжаемость полная в городе обеспечена. Наши службы работают в штатном режиме.

Циклон выйдет из области уже на ночь вторника, обещают синоптики и добавляют, сильных морозов не ожидается ни в Харькове, ни в области: днем будет плюсовая температура, а ночью незначительные минусы. Прогнозируют также, что в регионе умеренный снег и снег с дождем будет идти до пятницы. На дорогах будет гололедица и налипание мокрого снега.

Агентство Телевидения Новости