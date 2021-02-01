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С сегодняшнего дня харьковчане будут платить за газ по сниженным тарифам

С сегодняшнего дня харьковчане будут платить за газ по сниженным тарифам

С 1 февраля действует ограничение для цены на газ для населения от всех поставщиков - 6,99 гривень за кубометр. Такое регулирование было введено по поручению Президента Владимира Зеленского из-за сезонных колебаний цены на газ. Об этом напоминают в ХОГА.

Также ограничен и тариф на распределение газа, который не может превышать 1,79 гривень.

«Эти ограничения, установленные Кабинетом министров в январе, будут действовать с 1 февраля. То есть, уже в марте потребители получат платежки по новым, сниженным тарифам. Урегулированные цены на газ будут действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина», - пояснила первая заместитель председателя Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко.

Она также напомнила, что введение рынка газа в Украине дает возможность выбирать поставщика, опираясь на информацию по ценообразованию, которую поставщик должен предоставлять потребителям. В частности, при выборе поставщика стоит обращать внимание на годовой тарифный план.

В настоящее время одни из самых выгодных для потребителей условий предлагает государственная компания «Нафтогаз». Так, в феврале государственный поставщик предлагает цену ниже рекомендованной Кабмином - 6 грн 86 коп. за кубометр.

Агентство Телевидения Новости

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