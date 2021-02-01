Люди стали меньше обращаться к врачам: в Кабмине объяснили, почему уменьшилась статистика по Covid-19

В Кабинете министров Украины объяснили, почему уменьшилось количество больных Covid-19, заявив, что люди стали меньше обращаться к врачам и меньше делать ПЦР-тесты. Об этом во время селекторного совещания сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни", - заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, впервые за долгое время число активных больных коронавирус в Украине опустилась ниже 200 тысяч. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных - 12 147 человек против 11 630 позапрошлой неделе.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине Covid-19 заболели 2030 человек. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 221 485 человек; выздоровело – 1 023 915 человек; летальных случаев – 22 768.

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