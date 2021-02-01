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Неймар издевательски забил пенальти и стал кривляться

Неймар издевательски забил пенальти и стал кривляться

Весьма странное поведение бразильской "звезды" французского "Пари Сен-Жермена" Неймара.

В матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу между "Лорьяном" и "Пари Сен-Жерменом" Неймар, исполняя пенальти, вообще не смотрел на мяч и покатил его по центру, когда завалился на бок вратарь "Лорьяна". А затем, празднуя забитый гол, Неймар высунул язык и стал кривляться.

Остается добавить, что "Пари Сен-Жермен" неожиданно проиграл этот матч - 2:3 и утратил лидерство, опустившись с 45-ю очками на 3-е место. Выше идут "Лилль" - 48 очков и "Лион" - 46.


Агентство Телевидения Новости

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