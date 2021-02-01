Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:59
Просмотров: 86

Два пешехода пострадали в ДТП в Рогани

Два пешехода пострадали в ДТП в Рогани

Сегодня в 11:20 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Рогань автомобиль ВАЗ 2110 сбил двоих мужчин.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пешеходы пересекали проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

С места аварии 35-ти и 42-летний мужчины были доставлены в больницу. Пострадавшие, по данным полиции, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Была ли возможность у 21-летнего водителя авто избежать наезда на пешеходов – устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 