Харьковский "Металл" вышел из отпуска

Футбольный клуб Второй лиги украинского футбола "Металл" (Харьков) приступил к подготовке к весенней части чемпионата.

"Металл" сообщил на своей странице в Facebook, что подготовка началась двухчасовой тренировкой на стадионе «Динамо-Арена».

В течение четырех недель подопечные Александра Кучера будут не только тренироваться, но и выполнять игровую программу, которая предусматривает несколько спаррингов. Четыре из них утверждены, ясность относительно еще одного, с краматорским «Авангардом», должна наступить со дня на день.

11 февраля в гости к «Металлу» приедет перволиговый «Альянс» из Липовой Долины, 18 числа "Металл отправится в Кременчуг, где сыграет с другим представителем Первой лиги – «Кремнем», 23 февраля в Харьков приедет один из сильнейших любительских коллективов страны – «Виктория» из Николаевки, а на 26 февраля намечен еще один домашний контрольный матч с представителем Сумской области – «Тростянцом».

Выходных в последнем зимнем месяце у игроков «Металла» будет всего три – 12, 27 и 28 февраля. А 1 марта команда отправится на заграничный сбор в Турцию.

Агентство Телевидения Новости