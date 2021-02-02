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Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 2 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Волостная (Ногина), 15/17, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.02.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 02.02.21 г.

Киевский район:

ул. Академика Вальтера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.02.21 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (п. №3, стояк) до 17:00 02.02.21 г.

Шевченковский район:

ул. Космическая, 27 (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №4), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 20:00 02.02.21 г.

Агентство Телевидения Новости

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