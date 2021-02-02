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Коронавирус на Харьковщине: 158 новых случаев за сутки, умерли 13 заболевших

Коронавирус на Харьковщине: 158 новых случаев за сутки, умерли 13 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 158 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 78136 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1387 человек, за минувшие сутки умерли 13 заболевших.

При этом 70200 заболевших уже выздоровели (428 из них – за прошлые сутки), 6549 человек еще болеют, причем 283 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 79902 подозрения на коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 36 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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