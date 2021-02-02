В Украине электроэнергию внесли в список социально значимых товаров

Кабинет министров Украины внес электроэнергию в перечень социально значимых товаров. Ранее в этот список был внесен природный газ.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №64.

Министерству энергетики и Министерству социальной политики поручено обеспечить в пределах полномочий предоставления методических разъяснений по реализации этого постановления.

Так, Кабмин утвердил порядок компенсаций для людей, которые используют электроотопления. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо.

Компенсации на оплату электрической энергии, потребленную в I квартале 2021 будут получать следующие категории:

населения, проживающего в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 имело право на пониженный тариф ;

населения, проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 имело право на пониженный тариф;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

"Установить, что предоставление компенсации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств государственного бюджета", - говорится в постановлении.

Перечень социально значимых был утвержден 22 апреля 2020 на фоне пандемии коронавируса. В список входят: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие товары.

Напомним, 18 января Кабинет министров признал природный газ товаром, имеющим существенную социальную значимость, и на два месяца - февраль и март - ограничил его цену для населения. Он не может стоить больше чем 6,99 гривен за кубометр.

Также Кабмин выделил 1400000000 грн на компенсацию владельцам электроотопления.

Агентство Телевидения Новости