Сегодня 09:56
Просмотров: 102
Ну и ну. Гол броском с центра площадки
Интересно, о чем думал вратарь.
В матч ерегулярного чемпоината КХЛ между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом" хоккеист "Локомотива" Максим Осипов осуществил бросок от красной линии. Пока шайба летела в направлении ворот "Авангарда", голкипер этой команды Игорь Бобков зачем-то покинул их, чем способствовал столь курьезному голу с центра площадки.
Видимо Бобков решил, что Осипов не бросает по воротам, а вбрасывает шайбу в зону и пошел на ее перхват.
Ниже - видео гола. Особенно хорошо видно, что именно произошло, на последнем повторе.
Загрузка...