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Ну и ну. Гол броском с центра площадки

Ну и ну. Гол броском с центра площадки

Интересно, о чем думал вратарь.

В матч ерегулярного чемпоината КХЛ между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом" хоккеист "Локомотива" Максим Осипов осуществил бросок от красной линии. Пока шайба летела в направлении ворот "Авангарда", голкипер этой команды Игорь Бобков зачем-то покинул их, чем способствовал столь курьезному голу с центра площадки.

Видимо Бобков решил, что Осипов не бросает по воротам, а вбрасывает шайбу в зону и пошел на ее перхват.

Ниже - видео гола. Особенно хорошо видно, что именно произошло, на последнем повторе.


Агентство Телевидения Новости

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