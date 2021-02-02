В Украине за сутки выявили 2 394 новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 2 394 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2394 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 833 человека; летальных случаев - 156; выздоровело – 11 457 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Так, количество заболевших с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 223 879 человек, умерли 22 924 человека, выздоровели – 1 035 372 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), а также в Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 285 случаев;

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 55 случаев;

Житомирская область - 14 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 217 случаев;

Ивано-Франковская область - 278 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Львовская область - 114 случаев;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 131 случай;

Полтавская область - 98 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 20 случаев;

Тернопольская область - 63 случая;

Харьковская область - 158 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 13 случаев;

Черкасская область - 157 случаев;

Черновицкая область - 159 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 1 февраля в Украине было зафиксировано 2 030 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости