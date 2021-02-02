В Украине за сутки выявили 2 394 новых заболевших COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 2 394 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"2394 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 833 человека; летальных случаев - 156; выздоровело – 11 457 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Так, количество заболевших с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 223 879 человек, умерли 22 924 человека, выздоровели – 1 035 372 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), а также в Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 285 случаев;
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 55 случаев;
Житомирская область - 14 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 217 случаев;
Ивано-Франковская область - 278 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Львовская область - 114 случаев;
Николаевская область - 27 случаев;
Одесская область - 131 случай;
Полтавская область - 98 случаев;
Ровенская область - 54 случая;
Сумская область - 20 случаев;
Тернопольская область - 63 случая;
Харьковская область - 158 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 13 случаев;
Черкасская область - 157 случаев;
Черновицкая область - 159 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 1 февраля в Украине было зафиксировано 2 030 новых случаев COVID-19.