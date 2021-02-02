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В Лозовой спасатели помогли пенсионерке, которая случайно закрылась на балконе

В Лозовой спасатели помогли пенсионерке, которая случайно закрылась на балконе

В Лозовой Харьковской области спасатели освободили пожилую женщину, которая закрылась на балконе 4-го этажа жилой пятиэтажки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 1 февраля в 16:24 на номер «101» поступила информация о необходимости оказания помощи 86-летней женщине в микрорайоне №2, в доме №26.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что хозяйка квартиры случайно закрылась на балконе и не могла самостоятельно попасть в квартиру.

Женщина позвала на помощь соседей, а они уже вызвали спасателей.

В присутствии полиции спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли входную дверь квартиры и предоставили женщине доступ в дом.

Как отметили в ГСЧС, медицинская помощь спасенной пенсионерке не понадобилась.

Агентство Телевидения Новости

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